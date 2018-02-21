В Самаре мужчина насмерть забил своего приятеля во время конфликта

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По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, пообщались с жильцами дома. Позже были получены данные о том, что на теле погибшего были обнаружены следы побоев. Кроме того, полицейские установили: пострадавший 1968 года рождения проживал в квартире вместе со своим приятелем. Именно последний и сообщил в полицию об обнаружении трупа своего знакомого.Полицейские выяснили, что накануне вечером между соседями по жилплощади произошел конфликт и потасовка. В ходе скандала 49-летний участник драки получил повреждения. После этого мужчины разошлись, а утром второй участник конфликтной ситуации обнаружил своего оппонента без признаков жизни.После установления обстоятельств произошедшего мужчина был задержан. В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.