В Самаре молодой человек украл дорогой телефон из офиса

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Преступление было совершено в стенах здания, расположенного на улице Санфировой. В полицию с заявлением обратилась 25-летняя местная жительница. Опросив потерпевшую, полицейские выяснили, что пропажа была обнаружена после того, как девушка оставила без присмотра сотовый телефон в одном из офисных помещений. Владелице был причинен ущерб на сумму 41 500 рублей.Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к хищению мобильного устройства может иметь отношение 29-летний местный житель, ранее попадавший в поле зрения за совершение разбойного нападения. Полицейские задержали его.В настоящее время по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры к установлению местонахождения похищенного мобильного устройства. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарсколй области.