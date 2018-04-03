В Самаре молодой человек угнал иномарку стоимостью 2,5 млн рублей
3 апреля 2018 16:15
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В результате проведенной работы похищенная иномарка была обнаружена в одном из дворов Самары.
Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области были приняты меры по установлению местонахождения угонщика, после чего злоумышленник был задержан. Им оказался ранее не судимый, молодой человек 1993 года рождения. Как установили оперативники, он ранее работал в компании, после чего уволился.
По информации сотрудников уголовного розыска, молодой человек похитил ключи от иномарки, а после и само транспортное средство, которое припарковал недалеко от места своего проживания.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ М.
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