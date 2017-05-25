В Самаре молодой человек сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

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В ходе общения с пенсионеркой полицейские выяснили приметы обидчика. Сотрудники уголовного розыска обратили внимание, что подозреваемый был одет в спецодежду. В результате появилось предположение, что молодой человек является сотрудником одной из управляющих организаций.Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.В ходе общения с полицейскими самарец 1994 года рождения признался в содеянном. По словам задержанного, в тот вечер он употреблял спиртные напитки в подъезде дома на улице Придорожная. На лестничной площадке первого этажа парень увидел пожилую женщину. На ее шее он заметил золотую цепочку. Подбежав к пенсионерке, он сорвал украшение и выбежал из подъезда. Как установили полицейские, впоследствии похищенное подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.По статье «Грабеж», было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото koryazhma-info.ru