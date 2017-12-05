В Самаре молодой человек пытался похитить автомашину с помощью эвакуатора
5 декабря 2017 09:35
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В полицию в Самаре поступило сообщение от работника службы эвакуации автомобилей. Мужчина сообщил о молодом человеке, пытавшемся воспользоваться услугами транспортировки автомобиля, припаркованного возле одного из домов на улице Блюхера. Клиент не смог предъявить документы, подтверждающие право собственности владения им.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что иномарка 1991 года на протяжении нескольких лет не использовалась, а собственником является 62-летний местный житель. Полицейские установили местонахождение подозреваемого в попытке хищения и задержали его. Им оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за совершение грабежа.
Как установили стражи порядка, молодой человек некоторое время назад заприметил «бесхозное» транспортное средство и решил его похитить, планируя в дальнейшем сдать в прием пункта металлома. Злоумышленник предположил, что никто не будет разыскивать брошенное имущество. Молодой человек осуществил звонок в службу эвакуации автомобилей и попросил подъехать на улицу Блюхера для буксировки автомашины.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.
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