В Самаре микроавтобус сбил на переходе школьницу

5

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. После оказания первой помощи врачи приняли решение о госпитализации потерпевшей. В настоящее время по факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.