В Самаре мать оставила умирать новорожденную девочку на улице

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В ночь с 10 на 11 января во дворе дома по улице Ставропольской обнаружена новорожденная девочка. Жители дома вызвали сотрудников скорой помощи, которые доставили ребенка в больницу. Однако, спасти младенца не удалось. 11 января 2018 года младенец скончался в больнице.По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование, устанавливается мать ребенка, изучается видео с камер наблюдения. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.