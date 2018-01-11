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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре мать оставила умирать новорожденную девочку на улице

11 января 2018 16:17
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Начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование, устанавливается мать ребенка, изучается видео с камер наблюдения.
В Самаре начата проверка по факту смерти новорожденного ребенка, которого мать оставила на улице.

В ночь с 10 на 11 января во дворе дома по улице Ставропольской обнаружена новорожденная девочка. Жители дома вызвали сотрудников скорой помощи, которые доставили ребенка в больницу. Однако, спасти младенца не удалось. 11 января 2018 года младенец скончался в больнице.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование, устанавливается мать ребенка, изучается видео с камер наблюдения. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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