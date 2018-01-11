В Самаре мать оставила умирать новорожденную девочку на улице
11 января 2018 16:17
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В ночь с 10 на 11 января во дворе дома по улице Ставропольской обнаружена новорожденная девочка. Жители дома вызвали сотрудников скорой помощи, которые доставили ребенка в больницу. Однако, спасти младенца не удалось. 11 января 2018 года младенец скончался в больнице.
По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование, устанавливается мать ребенка, изучается видео с камер наблюдения. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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11 января 2018 21:21
Он три года провел в СИЗО, после чего уголовное дело против него было прекращено. Закон
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11 января 2018 18:43
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11 января 2018 18:35
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11 января 2018 17:26
В настоящее время мужчины задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Закон
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11 января 2018 15:25
Мужчина сам явился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. Закон
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11 января 2018 12:53
Деятельность по выявлению азартных игр будет продолжена. Закон
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10 января 2018 20:57
Он попросил взять под особый контроль расследование о причастности высокопоставленных самарских силовиков к фальсификации уголовных дел в интересах местной... Закон
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Происшествия
11 января 2018 18:15
Одна из грабительниц ранее привлекалась к уголовной ответственности за убийство. Происшествия
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11 января 2018 16:17
Начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование, устанавливается мать ребенка, изучается видео с камер наблюдения. Происшествия
746
11 января 2018 11:47
Ей присудили условный срок. Происшествия
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11 января 2018 18:24
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