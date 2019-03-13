В Самаре ликвидировали пожар в частном доме по повышенному рангу

143

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит 2-х этажный кирпичный частный дом на площади 250 м.Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар 2", на место направлены дополнительные подразделения.Существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома.В 18:34 пожарно-спасательными подразделениями угроза распространения пожара была снята. В 18:53 объявлена полная ликвидация.В результате пожара пострадал мужчина 1960 года рождения.На ликвидацию пожара привлекались 78 человек и 17 единиц техники.Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС