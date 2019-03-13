В Самаре ликвидировали пожар в частном доме по повышенному рангу
13 марта 2019 19:35
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По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит 2-х этажный кирпичный частный дом на площади 250 м.
Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар 2", на место направлены дополнительные подразделения.
Существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома.
В 18:34 пожарно-спасательными подразделениями угроза распространения пожара была снята. В 18:53 объявлена полная ликвидация.
В результате пожара пострадал мужчина 1960 года рождения.
На ликвидацию пожара привлекались 78 человек и 17 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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