В Самаре легковушка врезалась в автобус ПАЗ, автобус отбросило на дерево

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Накануне в Самаре произошло ДТП с автобусом.Водитель 1952 года рождения управляя автомашиной ВАЗ Калина двигаясь по улицы Товарной со стороны улицы Металлургической и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив дома 78 «в» по улице Магистральной не уступила дорогу и совершила столкновение с автобусом Паз 4230-03, после чего автобус отбросило влево, где произошел наезд на дерево, находящееся на разделительном газоне. В результате ДТП 65-летняя женщина, управлявшая автомашиной ВАЗ Калина получила телесные повреждения в виде перелома ключицы, кроме того в ДТП пострадали две пассажирки, находившиеся в автобусе. 35 летняя женщина получила травму лица, а девушка 1987 года рождения ушибы рук и головы.В целом за 15 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 19 ДТП. При этом 24 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе пострадал один несовершеннолетних. Погибших нет, пишет облМВД.