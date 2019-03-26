В Самаре легковой автомобиль провалился под асфальт
26 марта 2019 22:47
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По данным службы спасения Самарской области, инцидент произошел во вторник утром во дворе дома № 94 по улице Молодогвардейской, под асфальт провалился автомобиль Lada Kalina. На фото, опубликованных службой спасения, видно, что автомобиль упал в образовавшуюся яму передней частью примерно на полкорпуса.
"В момент провала в автомобиле никого не было. В результате инцидента никто не пострадал", - сказал представитель ГУМЧС по региону.
Как рассказали РИА Новости в администрации Самары, на место происшествия выезжали представители "Предприятия тепловых сетей", департамента городского хозяйства и экологии, а также администрации Самарского района. Им предстоит выяснить причины провала.
Фото: РИА Новости
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