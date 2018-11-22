В Самаре крупный пожар на территории бывшей военной части: горит заброшенное здание площадью 500 квадратных метров
22 ноября 2018 15:45
370
К месту вызова направлены дежурные пожарно-спасательные подразделения.
Дополнительная информация уточняется, передает пресс-служба облМЧС.
Как рассказали sgpress.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС России, горит заброшенное здание площадью 500 квадратных метров. Оно находится на территории бывшей военной части. На месте происшествия уже работают пожарные расчеты. Пожару присвоили второй номер сложности.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 ноября 2018 20:52
Отправиться на свободу могут 51-летний бывший начальник уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев и 50-летний экс-начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев. Закон
2
22 ноября 2018 17:43
Ранее чиновник находился в СИЗО. Закон
125
22 ноября 2018 12:49
В случае неуплаты штрафа ей может грозить арест до 15 суток. Закон
159
22 ноября 2018 09:34
"Современные медицинские технологии" одержали победу на торгах по ремонту медоборудования благодаря 4 антиконкурентным соглашениям. Закон
165
22 ноября 2018 08:26Решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области по гражданскому делу № 2-2-9066/2018 от 15 октября 2018 года
Решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области по гражданскому делу № 2-2-9066/2018 от 15 октября 2018 года по иску Самарской региональной... Закон
39
21 ноября 2018 18:32
По версии следствия, 19 ноября отец семейства нанес своей жене и дочери ножевые ранения, от которых они скончались, а затем покончил с собой. Закон
4266
21 ноября 2018 18:22
Уголовное дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих... Закон
235
Происшествия
22 ноября 2018 20:17
Задержанными оказались две безработные жительницы Самары 1980 и 1985 годов рождения, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение кражи. Происшествия
77
22 ноября 2018 19:33
Всего на борьбу с огнем привлечено 71 человек, 20 ед. техники, в том числе от МЧС России 57 человек, 15 ед. техники. Погибших и пострадавших нет. Происшествия
140
22 ноября 2018 16:10
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила от кровоизлияния в мозг. Происшествия
156
Криминал
21 ноября 2018 13:20
Он предоставил покупателю дорогостоящей иномарки поддельные документы Криминал
284
21 ноября 2018 10:10
Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Криминал
248
20 ноября 2018 12:17
Изготовленные видеоматериалы мужчина выкладывал на специализированные Интернет-ресурсы. Криминал
537
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
451
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
417
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
889
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
975
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
929
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
958
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
808
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
803
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1227
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1589
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1643
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2779
Мероприятия