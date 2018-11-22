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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре крупный пожар на территории бывшей военной части: горит заброшенное здание площадью 500 квадратных метров

22 ноября 2018 15:45
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К месту вызова направлены дежурные пожарно-спасательные подразделения.
22 ноября в 14 час. 58 мин. (мст) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, пр. Масленникова/ул. Гая.

К месту вызова направлены дежурные пожарно-спасательные подразделения.

Дополнительная информация уточняется, передает пресс-служба облМЧС.

Как рассказали sgpress.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС России, горит заброшенное здание площадью 500 квадратных метров. Оно находится на территории бывшей военной части. На месте происшествия уже работают пожарные расчеты. Пожару присвоили второй номер сложности. 


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