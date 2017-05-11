В Самаре конфликт между посетителями бара на улице Победы закончился поножовщиной

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Оперативники выяснили, что молодой человек отдыхал в расположенном на улице Победы баре, где у него произошел конфликт с одним из посетителей. Свои отношения мужчины решили выяснить на улице. Согласно собранной информации, в ходе драки незнакомец достал нож, ударил им своего оппонента и убежал.Сотрудники полиции установили очевидцев произошедшего и приступили к установлению личности подозреваемого. Полицейские пришли к выводу: к преступлению причастен 26-летний местный житель. Вскоре он был задержан. Свою вину молодой человек отрицать не стал и рассказал подробности инцидента.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.