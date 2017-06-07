В Самаре карманник вытащил кошелек из сумки пенсионерки на рынке

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Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что после очередной покупки женщина положила кошелек с деньгами в сумку, однако уже через 15 минут обнаружила пропажу. Полицейские выяснили точное время пребывания пенсионерки на рынке, а также приметы похищенного имущества.Сотрудники органов внутренних дел опросили работников рынка с целью установления свидетелей и подробностей случившегося, проверили на причастность к данному преступлению лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции. В результате проверки полученных данных полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков житель Самары 1972 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины и задержали его. Тот не стал отрицать своей причастности к краже кошелька и рассказал стражам правопорядка подробности совершения преступления.В настоящее время по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным правонарушениям.Сотрудники полиции обращают внимание на необходимость соблюдения правил, которые позволят обезопасить себя от «карманных» краж:Если при Вас находится сумка, барсетка или пакет, в которых имеются ценные вещи, необходимо держать их в поле зрения;Крупные денежные средства желательно распределить по нескольким местам;Карманы предметов одежды и сумок необходимо держать закрытыми;Расплачиваясь, стараться не демонстрировать денежные средства, находящиеся в кошельке;Не указывать на пластиковой карте ее пин-код и не хранить его в виде заметки в сумке или кошельке;Необходимо обращать внимание на людей, которые пытаются подойти к вам ближе, встают сзади или сбоку, прижимаются или отвлекают внимание.Если все-таки Вы стали жертвой преступления, не теряя времени, обратитесь к ближайшему наряду полиции или в отдел полиции, а также по телефону 020, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.