В Самаре из-за коммунальной аварии в районе телецентра частично перекрыто Московское шоссе

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В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе, 118а в районе телецентра. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время ремонтных работ перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы Гастелло в сторону улицы Потапова.