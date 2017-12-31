В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали посетителей, из-за звонка о минировании

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На месте работали сотрудники МЧС, ОВО, ДПС, представители газовой службы и скорая помощь. Полицейские перекрыли движение к магазинам, выехать и въехать было невозможно. Тем, кто выбежал на улицу без одежды, приходится кутаться в пледы.Как сообщили 63.ru источники в оперативных структурах, из здания эвакуировали 1,5 тысячи посетителей. Причиной этому стал звонок от неизвестного. Он сообщил, что в здании находится бомба.Многие покупатели не расходились и ждали, когда их снова впустят в ТЦ.Фото: 63.ru