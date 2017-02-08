В Самаре ищут водителя, который сбил мальчика и уехал

621

ДТП произошло 6 февраля в 16:30 напротив дома №158 по ул. Черемшанская. Неустановленный водитель сбил мальчика 2008 года рождения, который переходил дорогу по «зебре», и скрылся. Мальчик получил ушиб и будет лечиться амбулаторно.Очевидцев просят обращаться по адресу: Самара, ул. Литвинова 360 или по телефону 228-53-49, 8-927-650-57-77, 951-91-21, сообщает горГАИ Самары.