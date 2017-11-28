В Самаре ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

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Ночью 23 ноября неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигался по ул. Ленинской со стороны ул. Красноармейской в направлении ул. Некрасовской, в районе дома №94 по ул. Л.Толстого допустил наезд на пешехода мужчину 1985 г.р. Тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: г. Самара ул. Никитинская 73 «А» или звонить по телефонам 333-41– отделение розыска, 951-91-21 – дежурная часть.Ваша информация поможет в расследовании.