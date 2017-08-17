В Самаре ищут пропавшего 15-летнего подростка

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В Самаре пропал Абакумов Владимир 15 лет.26 июля он вышел из дома в г.Самара, дальнейшее местонахождение неизвестно.Приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, короткие с челкой, глаза серо-зеленые.Был одет: футболка темно-синяя с белыми вставками по бокам и на рукавах , брюки спортивные чёрные, кроссовки серые текстильные.Инфорг Юлиана, тел. : 89874307130, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".