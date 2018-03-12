В Самаре «интернет - мошенница» украла драгоценности у мужчины, с которым познакомилась в соцсети

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После непродолжительной переписки, мужчина пригласил новую знакомую в гости. Находясь в квартире потерпевшего и воспользовавшись тем, что хозяин жилплощади был занят, гостья похитила из шкатулки, стоящей на видном месте, ювелирные изделия, после чего продолжила общение со своим избранником.Через несколько дней мать мужчины, проживающая с ним совместно, заметила, что ее шкатулки, в которых хранились драгоценности, сдвинуты. Обнаружив пропажу драгоценностей, женщина позвонила сыну. Тот пояснил, что в квартире посторонние были лишь однажды.Он попытался объяснится со своей знакомой, но та отключила телефон. Где проживала "избранница", мужчина не знал. Предположив, что стал жертвой «интернет - мошенницы», он обратился за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов в рамках работы по заявлению, выехали на место происшествия, осмотрели его, изъяли материалы, имеющие отношение к делу, опросили потерпевшего, его мать и соседей.При отработке мест вероятного сбыта краденного сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и места ее вероятного нахождения. В ходе следственно-оперативных мероприятий злоумышленница была задержана.Выяснилось, что в социальной сети она «работала» под вымышленным именем и возрастом. Свою вину 41-летняя женщина признала и рассказала, что на следующий день после кражи она сдала похищенные золотые украшения в комиссионный магазин.В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самара.