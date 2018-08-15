В Самаре инспекторы ДПС задержали грабителя

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Полицейские, оперативно отреагировав на призывы, задержали убегавшего молодого человека. В ходе опроса граждан было установлено, что у 20-летнего жителя Самары был похищен мобильный телефон. Злоумышленник, вырвав из рук потерпевшего средство связи, попытался убежать.Для дальнейшего разбирательства задержанный - ранее не судимый 21-летний местный житель, был доставлен в Отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Самаре. Он признался в содеянном.Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Телефон возвращен законному владельцу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области