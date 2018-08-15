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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре инспекторы ДПС задержали грабителя

15 августа 2018 14:45
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Поздно ночью на улице Александра Матросова сотрудники Госавтоинспекции заметили двух бегущих молодых людей. Один из юношей звал на помощь.
Инспекторы  ДПС Самары лейтенант полиции Алексей Бобров и лейтенант полиции Сергей Колоколов патрулировали улицы областного центра. Поздно ночью на улице Александра Матросова сотрудники Госавтоинспекции заметили двух бегущих молодых людей. Один из юношей звал на помощь.

Полицейские, оперативно отреагировав на призывы, задержали убегавшего молодого человека. В ходе опроса граждан было установлено, что у 20-летнего жителя Самары был похищен мобильный телефон. Злоумышленник, вырвав из рук потерпевшего средство связи, попытался убежать.

Для дальнейшего разбирательства задержанный - ранее не судимый 21-летний местный житель, был доставлен в Отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Самаре. Он признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Телефон возвращен законному владельцу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.  



Фото:   пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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