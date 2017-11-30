В Самаре иномарка Порше врезалась в трамвай

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Сегодня, утром 30 ноября, водитель 1965 года рождения, управляя автомашиной Порше, следуя по ул.Ново-Садовая при повороте направо на пр. Масленникова в сторону ул. Мичурина не уступила дорогу и столкнулась с трамваем. Тот ехал по ул. Ново-Садовая в попутном направлении на зеленый сигнал светофора.В результате ДТП пострадавших нет, транспортным средствам причинены механические повреждения, сообщает облМВД.