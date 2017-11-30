Я нашел ошибку
Главные новости: 
Проблема связана с недостатком железнодорожных вагонов для вывоза соли из регионов, и если ее не решить, это грозит срывом программ импортозамещения, предупреждают производители.
Производители соли заявили о риске срыва программы импортозамещения
Старшеклассники и их родители смогут из «первых рук» - от директоров институтов, деканов, преподавателей и студентов - получить исчерпывающую информацию о направлениях подготовки, специальностях, факультетах и институтах Самарского университета.
Самарский университет приглашает на День открытых дверей
Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии.
Самарский театр оперы и балета отправляется на гастроли в Уфу
Особое внимание председатель Думы уделил личности Анатолия Эммануиловича Лившица – основателя исторической школы в Тольятти.
Председатель Думы выступил на научно-практической конференции в Тольяттинском Госуниверситете
В Самаре иномарка Порше врезалась в трамвай Трамвай ехал на зеленый свет.
В Самаре иномарка Порше врезалась в трамвай
Рособрнадзор вновь провел независимую проверку знаний студентов Оценки экзаменаторов и независимых экспертов разошлись почти в трети случаев.
Рособрнадзор вновь провел независимую проверку знаний студентов
Дом-
Дом-"напильник" в Самаре на Осипенко все-таки разрисуют
В Саратове предлагают приравнять студенческие стажировки к стажу госслужбы При трудоустройстве выпускники вузов сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие опыта работы.
В Саратове предлагают приравнять студенческие стажировки к стажу госслужбы
сегодня  Четверг, 30 ноября, 15:13
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/11:
USD 58.33
-0.08
EUR 69.2
-0.29
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре иномарка Порше врезалась в трамвай

30 ноября 2017 14:00
273
В Самаре иномарка Порше врезалась в трамвай Трамвай ехал на зеленый свет.
Трамвай ехал на зеленый свет.

Сегодня, утром 30 ноября, водитель 1965 года рождения, управляя автомашиной Порше, следуя по ул.Ново-Садовая при повороте направо на пр. Масленникова в сторону ул. Мичурина не уступила дорогу и столкнулась с трамваем. Тот ехал по ул. Ново-Садовая в попутном направлении на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП пострадавших нет, транспортным средствам причинены механические повреждения, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
30 ноября 2017  10:43
Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию морального вреда с курящих на балконе соседей
Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию морального вреда с курящих на балконе соседей
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Решение принято после двухлетней тяжбы. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная... Закон
128
29 ноября 2017  15:56
Ущерб владельцам дачных участков превысил полмиллиона рублей.
Тольяттинец задержан за серию краж с дачных участков
Ущерб владельцам дачных участков превысил полмиллиона рублей.  Закон
202
29 ноября 2017  14:30
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
В Самаре на директора предприятия завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.   Закон
231
29 ноября 2017  14:23
Согласно результатам проведенной в дальнейшем экспертизы, изъятый предмет - нунчаки, является холодным оружием ударно-раздробляющего действия.
У тольяттинца полицейские изъяли холодное оружие - нунчаки, возбуждено уголовное дело
Согласно результатам проведенной в дальнейшем экспертизы, изъятый предмет - нунчаки, является холодным оружием ударно-раздробляющего действия.  Закон
196
28 ноября 2017  17:15
Женщина, в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, самовольно произвела демонтаж части наружной стены, в связи с чем нарушила права собственников дома.
Суд обяза самарчанку снести самовольно возведенный балкон
Женщина, в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, самовольно произвела  демонтаж части наружной стены, в связи с чем нарушила права... Закон
401
28 ноября 2017  13:46
Прокуратура в Саратовской области пресекла продажу сапфиров в интернете Покупателю предлагали доставить товар по почте.
Прокуратура в Саратовской области пресекла продажу сапфиров в интернете
Покупателю предлагали доставить товар по почте. Закон
199
28 ноября 2017  10:40
Самарские полицейские уничтожили более 3 500 единиц оружия Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние.
Самарские полицейские уничтожили более 3 500 единиц оружия
Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние. Закон
211
Весь список
Происшествия
30 ноября 2017  14:00
В Самаре иномарка Порше врезалась в трамвай Трамвай ехал на зеленый свет.
В Самаре иномарка Порше врезалась в трамвай
Трамвай ехал на зеленый свет. Происшествия
272
30 ноября 2017  11:50
В Самаре в ванной при купании утонула пятимесячная девочка Устанавливают обстоятельства трагедии.
В Самаре в ванной при купании утонула пятимесячная девочка
Устанавливают обстоятельства трагедии. Происшествия
662
30 ноября 2017  10:50
В Тольятти задержан украинец, подозреваемый в шпионаже Мужчину собираются выдворить из страны.
В Тольятти задержан украинец, подозреваемый в шпионаже
Мужчину собираются выдворить из страны. Происшествия
142
Весь список
Криминал
30 ноября 2017  09:25
700 граммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Сызранского района Задержанный ранее уже был судим за сбыт наркотических веществ.
700 граммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Сызранского района
Задержанный ранее уже был судим за  сбыт наркотических веществ. Криминал
112
29 ноября 2017  12:49
В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой
В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой
Возбуждено уголовное дело. Криминал
1247
29 ноября 2017  11:24
Самарский таможенник отказался от взятки в 25 000 рублей Гражданин Республики Узбекистан предлагал деньги за бездействие.
Самарский таможенник отказался от взятки в 25 000 рублей
Гражданин Республики Узбекистан предлагал деньги за бездействие. Криминал
214
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4870
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1747
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8630
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2446
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9806
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2833
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1850
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1438
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1783
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1673
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1401
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3037
Весь список

Мероприятия
Самарский университет приглашает на День открытых дверей
Духовой оркестр прозвучит на площади Славы в Самаре
В Самаре пройдет казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре в ванной при купании утонула пятимесячная девочка

629

Парапланерист в Самарской области упал в озеро и погиб

322

Главы Безенчукского района и села Рождествено подали в отставку

277
за неделю

В Самаре появится Северное шоссе

2534

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2313

Самарец поймал в Волге европейского угря.

1895
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда