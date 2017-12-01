В Самаре иномарка Ниссан столкнулась с Киа Рио
1 декабря 2017 13:50
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В Самаре днем 30 ноября произошло ДТП. Мужчина 1964 года рождения, управлял автомашиной Ниссан X-TRAIL, двигался по улице Металлистов со стороны улицы Ставропольская. По предварительной информации полицейских, водитель на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов не уступил дорогу транспортному средству пользующемуся преимуществом, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Киа Рио. В результате ДТП пострадал водитель автомашины Киа, 44-летняя женщина была госпитализирована с травмами груди.
Всего за 30 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести, несовершеннолетние не пострадали. Погибших нет, сообщает облМВД.
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