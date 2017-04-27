В Самаре и в Тольятти под колеса попали подросток и девочка

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26 апреля на улице Дальневосточной в Кировском районе областной столицы. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь со стороны улицы Строителей в направлении улицы Алма-Атинской, допустил наезд на 16-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Аналогичный случай был зафиксирован в 18:10 возле одного из домов, расположенных на улице 40 лет Победы в Автозаводском районе города Тольятти. По предварительной версии полицейских, двигаясь со стороны Южного шоссе в направлении улицы Льва Яшина, 34-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» допустил наезд на 8-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетние пешеходы получили травмы различной степени тяжести. Врачи приняли решение о госпитализации подростка и назначили амбулаторное лечение девочке.26 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. При этом 8 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - четверо несовершеннолетних. Погибших нет, сообщает облМВД.