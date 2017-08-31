В Самаре гость жестоко избил хозяев квартиры

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Согласно собранным на месте происшествия материалам, потерпевшие незадолго до преступления распивали в своей квартире спиртные напитки. Компанию им составили их знакомые. Во время застолья у пары возник конфликт с гостями. В разгар ссоры один из собутыльников избил хозяев квартиры. Как установила впоследствии экспертиза, в результате инцидента потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью.Злоумышленник - житель Самары 1985 года рождения был задержан. Несколько лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области