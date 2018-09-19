В Самаре госпитализирован мужчина, получивший серьезное ножевое ранение от сожительницы в ходе ссоры

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Правоохранители, выехавшие на место преступления – в квартиру дома, расположенного на улице Буянова, выяснили, что накануне между пострадавшим и его сожительницей произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом.Полицейские задержали злоумышленницу. По данным полиции, подозреваемая нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.