В Самаре горели полы в строящемся доме

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В ночь на 30 августа по адресу: Самара, Октябрьский р-н, ул. Ак. Платонова, произошел пожар.Горели полы в строящемся частном доме на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Они быстро справились с возгоранием, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.