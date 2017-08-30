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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре горели полы в строящемся доме

30 августа 2017 10:40
87
В Самаре горели полы в строящемся доме Пожар распространился на 20 кв. метров.
Пожар распространился на 20 кв. метров.

В ночь на 30 августа по адресу: Самара, Октябрьский р-н, ул. Ак. Платонова, произошел пожар.

Горели полы в строящемся частном доме на 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Они быстро справились с возгоранием, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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