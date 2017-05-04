В Самаре горел ангар бытовой химии на 200 кв. метрах

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Накануне, 3 мая, поступило сообщение о том, что по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, пр. Мальцева, произошел пожар.Горела бытовая химия в ангаре на площади 200 м2.Угроза распространения пожара отсутствует.Угроза отравления населения продуктами горения отсутствует.На месте пожара работали пожарные подразделения в составе 65 человек личного состава и 16 единиц техники, сообщает облМЧС.Пожар на данный момент устранен, выясняют его причину.