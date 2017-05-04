В Самаре горел ангар бытовой химии на 200 кв. метрах
4 мая 2017 09:35
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Накануне, 3 мая, поступило сообщение о том, что по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, пр. Мальцева, произошел пожар.
Горела бытовая химия в ангаре на площади 200 м2.
Угроза распространения пожара отсутствует.
Угроза отравления населения продуктами горения отсутствует.
На месте пожара работали пожарные подразделения в составе 65 человек личного состава и 16 единиц техники, сообщает облМЧС.
Пожар на данный момент устранен, выясняют его причину.
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