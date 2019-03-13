В Самаре глыба льда с крыши магазина упала на Lada Priora

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В результате машина получила серьезные механические повреждения. На крыше вмятина, разбито заднее стекло, частично повреждено лобовое стекло. В момент падения льда в машине никого не было, из пешеходов также никто не пострадал.Неприятностей можно было бы избежать, если бы крыша дома была своевременно очищена от снега управляющей компанией.