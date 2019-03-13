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В Самаре глыба льда с крыши магазина упала на Lada Priora

13 марта 2019 20:44
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Машина получила серьезные механические повреждения.
Падение снежной глыбы принесло ощутимый убыток владельцу автомобиля Lada Priora. Автомобилист припарковал свой автомобиль крайне неудачно: глыба льда упала с крыши магазина, расположенного на Безымянке, передает samarskie-voditeli.ru.

В результате машина получила серьезные механические повреждения. На крыше вмятина, разбито заднее стекло, частично повреждено лобовое стекло. В момент падения льда в машине никого не было, из пешеходов также никто не пострадал.

Неприятностей можно было бы избежать, если бы крыша дома была своевременно очищена от снега управляющей компанией.

 
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