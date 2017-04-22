В Самаре двух женщин обокрали их сыновья

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Из квартиры дома на улице Строителей, пропало имущество, принадлежащее хозяйке жилплощади: электродрель, блендер и шуба. Общая сумма причиненного ущерба, по оценке заявительницы, составила 32 000 рублей.При отработке полученной информации у сотрудников уголовного розыска появились подозрения, что к краже причастен ранее не судимый сын потерпевшей. По данным полиции, мужчина проживает вместе с матерью и нигде не работает. Вскоре он был задержан. Позже похищенное имущество было обнаружено, изъято и возвращено законной владелице.У пенсионерки 1951 года рождения пропал фотоаппарат стоимостью 25 000 рублей.У оперативников имелась информация о том, что вместе с пенсионеркой в квартире проживает ее безработный сын 1981 года рождения, который четырежды привлекался к уголовной ответственности. В ходе дальнейшей работы было установлено, что к краже фотоаппарата причастен именно он. Стражи правопорядка задержали его. Выяснилось, что похищенное имущество мужчина успел продать. Сейчас оперативники устанавливают возможные места сбыта фотоаппарата потерпевшей.В обоих случаях по статье «Кража» возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.