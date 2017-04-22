В Самаре двух женщин обокрали их сыновья
22 апреля 2017 17:44
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При отработке полученной информации у сотрудников уголовного розыска появились подозрения, что к краже причастен ранее не судимый сын потерпевшей. По данным полиции, мужчина проживает вместе с матерью и нигде не работает. Вскоре он был задержан. Позже похищенное имущество было обнаружено, изъято и возвращено законной владелице.
Другой случай произошел в квартире дома на проспекте Кирова. У пенсионерки 1951 года рождения пропал фотоаппарат стоимостью 25 000 рублей.
У оперативников имелась информация о том, что вместе с пенсионеркой в квартире проживает ее безработный сын 1981 года рождения, который четырежды привлекался к уголовной ответственности. В ходе дальнейшей работы было установлено, что к краже фотоаппарата причастен именно он. Стражи правопорядка задержали его. Выяснилось, что похищенное имущество мужчина успел продать. Сейчас оперативники устанавливают возможные места сбыта фотоаппарата потерпевшей.
В обоих случаях по статье «Кража» возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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