В Самаре дворник ударил ножом коллегу в ходе ссоры из-за качества уборки территории двора

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По адресу, с которого доставили тяжело раненного, выехал экипаж группы немедленного реагирования дежурной части. В больницу старший оперативный дежурный направил сотрудника уголовного розыска. От потерпевшего 1977 года рождения полицейские получили информацию о том, что коллега нанес ему телесные повреждения в ходе ссоры из-за качества уборки территории двора многоквартирного дома.Стражи правопорядка установили возможных свидетелей произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся житель Советского района. Сотрудники полиции задержали мужчину на месте происшествия и доставили в отдел полиции для разбирательства. Злоумышленник раскаялся в содеянном, признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению обстоятельств происшествия, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области