В Самаре два молодых человека избили самарца в собственной квартире

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Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек был доставлен каретой скорой помощи из собственной квартиры на улице Георгия Димитрова. В органы внутренних дел обратились знакомые пострадавшего. В тот день они пришли проведать парня по просьбе его родственницы. Девушка подняла тревогу после того, как молодой человек перестал выходить на связь.Обнаружив друга без сознания, молодые люди немедленно позвонили в службу скорой помощи. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что входная двери квартиры была незаперта. Вместо замка, удерживающего дверь, был использован скотч. Более того, при проверке имущества пострадавшего оказалось, что пропал его сотовый телефон.Изучая личность пострадавшего, сотрудники уголовного розыска приняли решение проверить круг общения молодого человека и тех, с кем он мог конфликтовать. Работа по данному направлению и помогла сотрудникам полиции установить подробности произошедшего. Стражи порядка выяснили, что за сутки до госпитализации у потерпевшего действительно в квартире были посторонние люди. Их было двое.Оперативники установили их личные данные и опросили. Молодые люди 1991 и 1993 годов рождения сообщили полицейским, что без приглашения пришли в квартиру 21-летнего потерпевшего, с которым у одного из парней ранее была конфликтная ситуация. Мирного общения не получилось и незваные гости, как следует из собранных материалов, избили своего оппонента и похитили у него сотовый телефон. Согласно собранным сведениям, похищенное мобильное устройство молодые люди после инцидента сдали в один из ломбардов города.После выяснения обстоятельств случившегося они были задержаны. По данным полиции, оба предполагаемых злоумышленника являются жителями областного центра и ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области