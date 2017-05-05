В Самаре два рецидивиста украли из сейфа ТЦ более миллиона рублей

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Стражи правопорядка выяснили, что кража произошла в момент, когда все работники магазина консультировали потенциальных покупателей, и дверь в подсобное помещение была не заперта. Этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник, который проник в помещение и открыл сейф, ключ от которого по халатности персонала магазина находился в замке. По предварительной информации, подозреваемый похитил денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей, после чего скрылся.Полицейские изъяли и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой секции. Внимание оперативников привлекли двое мужчин, один из которых не отходил от продавца, постоянно перекрывая ему обзор на вход в подсобное помещение, а второй, улучив удобный момент, проник внутрь. Спустя несколько минут злоумышленник вышел из подсобки, и вместе с соучастником покинул магазин.Полицейские составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее всем наружным службам. При отработке видеозаписей камер наружного наблюдения за входом в торговый центр, был установлен автомобиль, на котором скрылись преступники. Сотрудники органов внутренних дел допросили владельца транспортного средства. Благодаря полученным сведениям, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи на одной из съемных квартир в Самаре.Мужчины 1973 годов рождения, ранее неоднократно судимые за совершение имущественных преступлений. От дачи показаний они отказались, воспользовавшись статьей 51 Конституции России. Как выяснили полицейские, один из задержанных – уроженец Ставропольского края, с марта текущего года находится в федеральном розыске за совершение аналогичного противоправного деяния.В настоящее время по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде ареста. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли у подозреваемых банковские карты, на которых находилась часть похищенных денежных средств в сумме около 600 тысяч рублей. Полицейские продолжают выяснять все подробности произошедшего и проверять задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.