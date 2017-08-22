В Самаре драка около магазина закончилась смертью участника

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Во время обхода обслуживаемой территории участковый уполномоченный полиции заметил около одного из магазинов на проспекте Карла Маркса в Самаре драку. Для пресечения возникшего конфликта сотрудник полиции направился к месту потасовки. Увидев полицейского, часть молодых людей скрылась в ближайшем гаражном массиве. Один из пострадавших остался лежать на асфальте. Участковый немедленно вызвал для него врачей и оказал первую помощь, но мужчина скончался до приезда медработников. Также о случившемся полицейский сообщил в дежурную часть ОП №1 Управления МВД России по г. Самаре.До прибытия следственно-оперативной группы участковый уполномоченный полиции выяснил у очевидцев обстоятельства потасовки. Прибывшим на место происшествия коллегам полицейский передал приметы остальных участников конфликта и информацию от очевидцев. В свою очередь, следственно-оперативная группа провела осмотр территории, изъяла необходимые для следствия материалы, провела опрос свидетелей инцидента. Кроме того, полицейские выяснили личность погибшего. Им оказался 23-летний житель Самары. Также было установлено точное количество участников потасовки и их личности. При проверке оказалось, что к причинению тяжелых травм потерпевшему может быть причастен самарец 1990 года рождения. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий выяснили предполагаемое местонахождение разыскиваемого и задержали его.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.