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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре девочка-подросток упала с 12 этажа и разбилась

28 августа 2017 13:35
189
В Самаре девочка-подросток упала с 12 этажа и разбилась
Устанавливают причины трагедии.

В пятницу, 25 августа, в восьмом часу вечера, по предварительным данным, с 12 этажа дома по ул. Антонова-Овсеенко упала девочка в возрасте около 16 лет, пишет Волга Ньюс.

Пострадавшая скончалась. Причины смерти девочки и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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