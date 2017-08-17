В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна  квартиры на восьмом этаже и выжила

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В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжилаКак выяснили сотрудники полиции, вечером родители ушли на кухню, чтобы приготовить ужин. Девочка осталась в комнате одна, забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Та под весом вес ребенка и отделилась от рамы, и они вместе полетели вниз.Девочка упала на газон и выжила. Медики скорой помощи доставили ребенка в реанимацию больницы Середавина. Сейчас малышка находится в сознании.По данному факту правоохранители проводят проверку. Действиям родителей дадут правовую оценку.