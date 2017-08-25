В Самаре четверо молодых людей избили мужчину на улице

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Стражи правопорядка задержали четверых молодых людей в возрасте от 22 до 26 лет. По данным полицейских, двое из злоумышленников ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один за совершение кражи, второй – за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Остальные подозреваемые ранее судимы не были.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области