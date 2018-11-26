В Самаре был госпитализирован 52-летний мужчина после уличной драки с 20 летним молодым человеком

80

В отдел полиции Самары поступило сообщение о доставлении в медучреждение мужчины с телесными повреждениями.Согласно собранным материалам, в вечернее время у 52-летнего самарца возле жилого дома на пр. Металлургов произошла словесная перепалка с молодым человеком. Выяснение отношений на словах вскоре переросло в драку, в ходе которой старший из противников получил тяжелую травму.В ходе оперативных мероприятий стали известны данные подозреваемого. Возможный обидчик потерпевшего, по данным полиции, проживал на территории Кировского района и не в первый раз попадал в поле зрения полиции. Молодой человек нигде не работал и ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. В целях установления местонахождения подозреваемого сотрудники уголовного розыска проверили ряд адресов, где он мог появиться.Вскоре разыскиваемый был задержан.По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области