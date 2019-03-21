В Самаре будут включены электросирены

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Звук означает сигнал «Внимание всем!».



21 марта 2019 года будет проводиться плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области.



В период с 10.00 до 10.05 в городском округе Самара будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан.



Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!».



По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке, сообщает горадминистрация.

