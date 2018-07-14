В Самаре будут судить группу разбойников
14 июля 2018 09:54
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Прокурор города Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению группы в составе 4 участников в совершении серии грабежей и разбойных нападений.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 15 по 20 декабря 2017 г. на территории г. Самары группа совершила 11 нападений на граждан. При совершении преступлений указанные лица угрожали применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а в случае отказа добровольно отдать материальные ценности – избивали потерпевших.
Предметом преступного посягательства являлись денежные средства, ювелирные изделия и сотовые телефоны.
Общая стоимость похищенного имущества составила свыше 190 тысяч рублей.
После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.
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