В Самаре бабушка приняла 5-летнюю девочку за Голлума и выкинула её с балкона

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В тот день Галину попросили присмотреть за маленькой Надей, однако старушка решила расслабиться и выпить со своим другом. Когда она пришла проверить девочку, то вместо неё на кроватке уже сидело страшное существо. Галина не могла поверить своим глазам, однако пить всё равно продолжила. Позже она вернулась к Наде и снова увидела смеющегося Голлума. Тогда обвиняемая решила противостоять ему и начала избивать ребёнка ногами и руками, а позже взяла молоток."Она уверяет, что после этого ничего не помнит, что очнулась на второй день в СИЗО и на вопросы, что вчера сделала, ответила лишь: "Попила пивка". Также она сказала, что она не запойный человек и позволяет себе выпить только 4–6 раз в год", - сообщила мама пострадавшей девочкиВ итоге Галина сбросила маленькую девочку с балкона третьего этажа, и врачам чудом удалось её спасти. Надя получила множественные травмы головы, сотрясение мозга, перелом позвоночника. Следующее слушание пройдёт 13 февраля.Фото pixabay.com