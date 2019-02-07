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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре бабушка приняла 5-летнюю девочку за Голлума и выкинула её с балкона

7 февраля 2019 23:07
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Обвиняемая в покушении на убийство рассказала, что злобное существо смеялось и смотрело прямо на неё.
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В Самаре пенсионерка пыталась убить 5-летнюю дочь своего соседа, приняв её за злобное чудовище из романа "Властелин колец". 69-летняя Галина рассказала в суде, что видела не ребёнка, а Голлума, который смеялся над ней, сообщает  life.ru со ссылкой на "Московский комсомолец".

В тот день Галину попросили присмотреть за маленькой Надей, однако старушка решила расслабиться и выпить со своим другом. Когда она пришла проверить девочку, то вместо неё на кроватке уже сидело страшное существо. Галина не могла поверить своим глазам, однако пить всё равно продолжила. Позже она вернулась к Наде и снова увидела смеющегося Голлума. Тогда обвиняемая решила противостоять ему и начала избивать ребёнка ногами и руками, а позже взяла молоток.

"Она уверяет, что после этого ничего не помнит, что очнулась на второй день в СИЗО и на вопросы, что вчера сделала, ответила лишь: "Попила пивка". Также она сказала, что она не запойный человек и позволяет себе выпить только 4–6 раз в год", - сообщила мама пострадавшей девочки

В итоге Галина сбросила маленькую девочку с балкона третьего этажа, и врачам чудом удалось её спасти. Надя получила множественные травмы головы, сотрясение мозга, перелом позвоночника. Следующее слушание пройдёт 13 февраля. 

Фото   pixabay.com
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