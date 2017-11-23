В Самаре автомобилистка сбила восьмилетнего ребенка на самокате

124

Вечером 22 ноября в Самаре произошло ДТП с ребенком. Водитель 1979 года рождения, управляя автомашиной Деу Матиз, двигалась по улице Потапова со стороны улицы Ново-Садовой. По предварительной информации полицейских, напротив дома 243 по улице Ново-Садовой 38-летняя женщина, допустила наезд на 8-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, без сопровождения взрослых. В результате ДТП 8-летний ребенок получил травму живота, после оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась.Ведется проверка, сообщает облМВД.