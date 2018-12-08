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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре автомобилистка, нарушив ПДД, сбила 3-летнего мальчика

8 декабря 2018 15:27
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Малыш не получил тяжелых травм.
По версии полицейских, вечером 7 декабря в Банковском переулке, где действует одностороннее движение, водитель иномарки - 50-летняя женщина ехала по встречке, в сторону Академика Кузнецова, передает trkterra.ru.

Неожиданно на дорогу выбежал 3-летний мальчик, автомобилистка сбила его.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что ребенок был с мамой на прогулке в парке. В момент аварии он шел с мамой вдоль дороги, неожиданно он вырвался из рук и начал перебегать дорогу. И попал под машину.

На его одежде были светоотражающие элементы.

Малыш не получил тяжелых травм. Сотрудники скорой доставили его в медучреждение. Медики оказали медпомощь пострадавшему и отпустили домой.



Фото: МВД Самарской области


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