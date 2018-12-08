В Самаре автомобилистка, нарушив ПДД, сбила 3-летнего мальчика

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Неожиданно на дорогу выбежал 3-летний мальчик, автомобилистка сбила его.Инспекторы ГИБДД выяснили, что ребенок был с мамой на прогулке в парке. В момент аварии он шел с мамой вдоль дороги, неожиданно он вырвался из рук и начал перебегать дорогу. И попал под машину.На его одежде были светоотражающие элементы.Малыш не получил тяжелых травм. Сотрудники скорой доставили его в медучреждение. Медики оказали медпомощь пострадавшему и отпустили домой.Фото: МВД Самарской области