В Самаре автомобилистка, нарушив ПДД, сбила 3-летнего мальчика
8 декабря 2018 15:27
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Неожиданно на дорогу выбежал 3-летний мальчик, автомобилистка сбила его.
Инспекторы ГИБДД выяснили, что ребенок был с мамой на прогулке в парке. В момент аварии он шел с мамой вдоль дороги, неожиданно он вырвался из рук и начал перебегать дорогу. И попал под машину.
На его одежде были светоотражающие элементы.
Малыш не получил тяжелых травм. Сотрудники скорой доставили его в медучреждение. Медики оказали медпомощь пострадавшему и отпустили домой.
Фото: МВД Самарской области
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