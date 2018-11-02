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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре автобус с детьми врезался в БМВ

2 ноября 2018 17:11
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В результате ДТП транспортным средствам причинен механический ущерб, пострадавших нет.
2 ноября примерно в 14.20 водитель-мужчина, управляя автобусом ПАЗ, осуществлял организованную перевозку группы детей.

Напротив дома № 20 по ул. Водников, при повороте направо, он нарушил ПДД и столкнулся с  БМВ, который следовал в попутном направлении.

В результате ДТП транспортным средствам причинен механический ущерб, пострадавших нет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

 
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