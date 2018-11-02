В Самаре автобус с детьми врезался в БМВ

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Напротив дома № 20 по ул. Водников, при повороте направо, он нарушил ПДД и столкнулся с БМВ, который следовал в попутном направлении.В результате ДТП транспортным средствам причинен механический ущерб, пострадавших нет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.