В Самаре автобус при повороте наехал на «Мерседес», припаркованный под знаком "остановка/стоянка запрещена"

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– Авария произошла на пересечении улиц Вилоновской и Молодогвардейской. Водитель «Мерседеса» припарковал свое транспортное средство под знаком остановка/стоянка запрещена и отошел. В этот момент с Молодогвардейской на Вилоновскую поворачивал автобус. Ему не хватило радиуса поворота. В результате автобус совершил наезд на иномарку, – сообщил очевидец.О пострадавших ничего не известно. У «Мерседеса» частично отвалился задний бампер и содран слой краски.Простой общественного транспорта составил полчаса, которые ушли на оформление ДТП аварийными комиссарами.По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки.