В Самаре активизировались мошенники под видом газовой службы

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В Самарской области участились случаи обмана людей мошенниками. Преступники проникают в квартиры, представляясь сотрудниками газовой службы. После чего навязывают собственнику покупку «газоанализатора», который, по их словам, согласно постановлению правительства, обязан установить каждый потребитель газа. Зачастую, предлагаемые к покупке приборы, не являются газоанализаторами и реагируют на любые вещества в воздухе, будь то табачный дым или водяной пар.Помните, что специалисты компании, выезжающие на техническое обслуживание газового оборудования, одеты в специализированную одежду сине-голубого цвета с логотипом компании «Газпром газораспределение Самара». Каждый сотрудник имеет при себе удостоверение личности с фотографией, печатью организации и подписью руководителя.Следует отметить, что упоминаемый мошенниками федеральный закон – это «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», предназначенный для строителей и обслуживающих организаций. Согласно закону, работники газовых служб обязаны устанавливать приборы контроля утечки газа только в новых домах и на новом газовом оборудовании в частном секторе с врезкой в газовую трубу. Этим занимаются только специалисты.«Наша компания не имеет никакого отношения к действиям мошенников. Хочу отметить, что не существует постановления правительства, обязывающего граждан покупать эти приборы, и не предусмотрено привлечение к ответственности за их отсутствие. Я призываю всех жителей области быть бдительными! Сотрудники специализированной газовой организации не продают никаких приборов. Если возникают сомнения, то всегда можно уточнить действительно ли проводятся работы по конкретному адресу, позвонив в газораспределительную организацию», - рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.