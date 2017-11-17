В Самаре ВАЗ Калина врезалась в Паз 4230-03
17 ноября 2017 12:28
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Накануне, 16 ноября в Самаре водитель 1952 года рождения на ВАЗ Калина ехал по улицы Товарной со стороны улицы Металлургической. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив дома 78 «в» по улице Магистральной не уступила дорогу и совершила столкновение с автобусом Паз 4230-03, после чего автобус отбросило влево, где произошел наезд на дерево, находящееся на разделительном газоне.
В результате ДТП 65-летняя женщина, управлявшая автомашиной ВАЗ Калина получила телесные повреждения в виде перелома ключицы, кроме того в ДТП пострадали две пассажирки, находившиеся в автобусе. 35 летняя женщина получила травму лица, а девушка 1987 года рождения ушибы рук и головы, сообщает облМВД.
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