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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре «ВАЗ 2110» при самопроизвольном движении наехал на своего водителя и врезался в два авто

16 марта 2018 16:22
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В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗ 2110», 48-летний мужчина получил повреждения ног.
15 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП. При этом 5 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадал один несовершеннолетний. Погибших нет. По вине нетрезвых водителей совершена одна авария.

Одно из ДТП произошло днем в Самаре.  Мужчина, находясь напротив дома № 93 по улице Строителей, покинул водительское место «ВАЗ 2110» и не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движения автомобиля. По предварительной информации полицейских, «ВАЗ 2110» начал самопроизвольное движение и наехал на водителя, находящегося перед ним, после чего наехал на припаркованную автомашину «Chery A13», которая наехала на припаркованную перед ней автомашину «ВАЗ 2114».

В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗ 2110», 48-летний мужчина получил повреждения ног. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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Комментарии



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