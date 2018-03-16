В Самаре «ВАЗ 2110» при самопроизвольном движении наехал на своего водителя и врезался в два авто

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Одно из ДТП произошло днем в Самаре. Мужчина, находясь напротив дома № 93 по улице Строителей, покинул водительское место «ВАЗ 2110» и не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движения автомобиля. По предварительной информации полицейских, «ВАЗ 2110» начал самопроизвольное движение и наехал на водителя, находящегося перед ним, после чего наехал на припаркованную автомашину «Chery A13», которая наехала на припаркованную перед ней автомашину «ВАЗ 2114».В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗ 2110», 48-летний мужчина получил повреждения ног. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области