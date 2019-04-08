В Самаре Toyota врезалась в бордюр и залетела на газон кольца Антонова-Овсеенко/Авроры

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Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 45-летний водитель (водительский стаж 21 год) управлял автомобилем «Тойота». Двигаясь по улице Авроры, со стороны улицы Дыбенко в направлении улицы Антонова-Овсеенко, он превысил скорость и столкнулся с бордюрным камнем. В результате ДТП водитель получил травмы и был направлен на стационарное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области