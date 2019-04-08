В Самаре Toyota врезалась в бордюр и залетела на газон кольца Антонова-Овсеенко/Авроры
8 апреля 2019 16:30
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По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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