В Самаре Lada Kalina насмерть сбила пешехода
28 августа 2017 13:18
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Утром 27 августа на автодороге «Подъезд к г. Самара» в Кировском районе областной столицы произошло ДТП. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» (стаж - 8 лет) двигался со стороны поселка Черноречье в направлении улицы Ветлянской. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на неустановленного мужчину, двигавшегося по проезжей части прямо навстречу. От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей, сообщает облМВД.
За 27 августа на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП. При этом 5 человек погибли, еще 21 получил ранения различной степени тяжести, в том числе - пять несовершеннолетних.
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