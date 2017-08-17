В Самаре Лада Гранта на ул. Фрунзе врезалась в иномарку Субару

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ДТП было зарегистрировано сегодня, 17 августа, в 10:45 на улице Фрунзе в областной столице. Сотрудники ГИБДД установили, что 26-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" двигался со стороны улицы Красноармейской в направлении улицы Некрасовской. По предварительной версии полицейских, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, автомобилист допустил столкновение с автомашиной "Субару" под управлением мужчины 1971 года рождения.От удара отечественная легковушка перевернулась на проезжей части. В результате ДТП 33-летняя пассажирка "Гранты" получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности аварии, сообщает облМВД.